Polícia Civil do PR cumpre 189 mandados contra quadrilha de golpes e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, nesta quarta-feira (3), para cumprir 189 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro. A operação ocorre de forma simultânea em nove estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Pará, Tocantins e Maranhão.





A ação mobiliza mais de 500 policiais civis em todo o país. As ordens judiciais foram expedidas após dois anos de investigação conduzida pela PCPR, que revelou um esquema estruturado de fraudes eletrônicas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ao todo, são 57 mandados de prisão e 132 de busca e apreensão.





As apurações identificaram prejuízo de pelo menos R$ 5,4 milhões às vítimas. O grupo utilizava diferentes métodos para obter acesso a contas bancárias e, em seguida, pulverizava os valores em várias contas, numa prática de lavagem conhecida por dificultar o bloqueio e o rastreamento.

O delegado Emmanoel David detalhou o andamento das investigações. “Conseguimos mapear toda a estrutura do grupo, identificar os líderes e rastrear o caminho do dinheiro obtido com os golpes. Esse trabalho minucioso é o que permitiu chegar a esta fase da operação.”



