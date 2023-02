Polícia Civil e Polícia Militar deflagram operação contra o tráfico de drogas em Maringá

A Polícia Civil e a Polícia Militar estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (15) para cumprir 14 ordens judiciais contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em Maringá, no Noroeste do Estado.





São nove mandados de busca e apreensão e cinco bloqueios de contas bancárias. A operação tem como alvo a chefe da organização criminosa e outros suspeitos.

Publicidade





As investigações tiveram início há dois anos. Esta é a segunda fase da operação. Em 2021, 13 pessoas foram presas e um centro de distribuição de drogas foi fechado, em Paiçandu.





A partir disso foram identificados outros suspeitos de tráfico de drogas. Pessoas da região atuavam na lavagem de dinheiro e operavam contas bancárias para recebimento de pagamento de drogas e movimentação dos recursos ilícitos.