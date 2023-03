Polícia Civil identifica autor de ameaça de massacre em escola no Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) identificou o autor de uma ameaça de massacre escolar no Alto Paraná, região Noroeste do Estado.





O autor é um adolescente de 14 anos e foi identificado nesta quarta-feira (29), no mesmo município.

Publicidade

Publicidade





A equipe de investigações da PCPR recebeu um boletim de ocorrência denunciando um possível massacre em uma escola. De imediato, a equipe iniciou as investigações e identificou o autor em menos de seis horas após o comunicado.





As ameaças eram feitas via rede social, em uma conta falsa eram divulgadas ameaças e ações de possíveis atos violentos na escola.





‘‘Graças aos esforços da equipe de investigação, o autor já foi identificado, confessou o delito e disse se tratar apenas de uma brincadeira, visando apenas assustar os alunos'', explica o delegado da PCPR Humberto Emmanuel.





O adolescente foi encaminhado para acompanhamento psicológico no município de Alto Paraná.