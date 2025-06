Polícia Civil incinera 1,6 tonelada de drogas em Arapongas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) incinerou aproximadamente 1,6 mil quilos de drogas na manhã desta sexta-feira (13), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Entre os entorpecentes destruídos estão 1,5 tonelada de maconha, 100 quilos de cocaína e 500 gramas de crack.





As substâncias ilícitas foram apreendidas em razão de investigações realizadas pela PCPR, em ações conjuntas com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), abordagens da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e também por meio de prisões em flagrante.





“A incineração representa um duro golpe financeiro nas estruturas do tráfico de drogas, desarticulando financeiramente as organizações criminosas que atuam na região”, afirmou o delegado da PCPR Bruno Sentone.





O procedimento de destruição dos entorpecentes foi acompanhado pela autoridade policial responsável, além de representantes da Vigilância Sanitária, conforme determina a legislação vigente.