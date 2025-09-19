Polícia Civil localiza corpos enterrados em área rural de Icaraíma

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou, na madrugada desta sexta-feira (19) corpos enterrados em uma área rural de Icaraíma (Noroeste). A suspeita é de que sejam de quatro homens de São José do Rio Preto (SP) e que estavam desaparecidos.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Essa última etapa das buscas teve início na manhã de quinta-feira (18). O trabalho investigativo se concentrou inicialmente nos arredores de um veículo que foi a última evidência material encontrada do grupo. A área de varredura foi ampliada gradualmente, em um esforço contínuo para localizar os desaparecidos.





Por volta das 23h, as equipes localizaram uma área com sinais de alteração no solo, dissimulada sob galhos e vegetação seca. Durante as escavações, os policiais encontraram os corpos. A Polícia Científica do Paraná (PCIPR) participou da ação, sendo responsável pelos trabalhos de perícia no local e pelo recolhimento dos corpos, em um trabalho que se estendeu até o início da manhã de quinta-feira.

Publicidade





A investigação, agora, avança para a fase de identificação dos corpos, com a suspeita de que sejam quatro homens que estavam desaparecidos desde o início de agosto.





Eles viajaram do Estado de São Paulo ao Paraná para uma cobrar uma dívida e foram vistos pela última vez em Icaraíma, quando se dirigiram a uma propriedade rural e, a partir de então, não fizeram mais contato com familiares. Desde o desaparecimento, a Polícia Civil passou a tratar o episódio como um caso de homicídio.

Publicidade





Dois suspeitos já foram identificados, mas permanecem foragidos. A ação para localização dos corpos contou também com acompanhamento da Força Nacional.





A confirmação oficial da identidade dos corpos será feita por meio de exames periciais. As investigações prosseguem sob sigilo.

Publicidade





(Em atualização)





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.