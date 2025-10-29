Polícia Civil oferece 83 vagas de estágio para Londrina e mais 27 cidades do PR

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está ofertando 83 vagas de estágio para estudantes do ensino médio, técnico e superior em 28 municípios paranaenses. As inscrições estão disponíveis entre 29 de outubro e 4 de novembro.





Do total de vagas, 46 são destinadas à ampla concorrência para estudantes de nível superior, 14 são para pessoas de nível superior com deficiência e 23 para nível médio profissional (técnico integrado).

As vagas de nível superior são voltadas para estudantes dos cursos de direito, comunicação social e design. No nível médio, são voltadas para médio regular e técnico integrado em informática e administração.





Durante o período de inscrição, os interessados deverão preencher o formulário disponível no site da PCPR e se inscrever na vaga ofertada no site da Central de Estágios do Paraná.

Os candidatos inscritos terão o histórico escolar analisado. Para cada uma das vagas, os três mais bem classificados pela média acadêmica e aprovados em análise curricular serão chamados para entrevista pessoal em uma unidade da PCPR.





São requisitos para candidatura o estudante ter idade mínima de 16 anos, possuir cadastro ativo e atualizado no site da Central de Estágios, não prestar estágio simultaneamente em mais de um órgão estadual, pertencer a uma das instituições de ensino conveniadas com o Governo do Paraná e não ter realizado estágio de nível médio, técnico ou superior vinculado à Central de Estágio no prazo máximo de dois anos.

As vagas estão distribuídas entre 22 cidades, sendo elas: Alto Paraná, Altônia, Ampére, Araucária, Arapoti, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Cascavel, Centenário do Sul, Corbélia, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Guaíra, Guarapuava, Joaquim Távora, Loanda, Londrina, Maringá, Palmas, Paranavaí, Pinhais, Porecatu, São João do Triunfo, São José dos Pinhais, Sarandi, Telêmaco Borba e União da Vitória.