Polícia Civil oferece serviço de emissão de atestados; saiba como solicitar

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) possui um serviço para emissão de atestados disponível à população através do site da instituição ou nos postos de atendimento do IIPR (Instituto de Identificação do Paraná). São disponibilizados atestados de antecedentes criminais, cadastro positivo, cadastro negativo e de profissão.







Com a oferta pelo site www.policiacivil.pr.gov.br , na aba “serviços”, o cidadão tem a possibilidade de solicitar remotamente, sem precisar se deslocar ou depender de um procurador para garantir o acesso ao atestado, como acontecia antes.

De acordo com o vice-diretor do IIPR, Fábio Tadeu Dambros, nos casos de atestados de antecedentes criminais, a emissão é gratuita e destinada às pessoas que possuem carteira de identidade no Paraná.





“O documento é solicitado quando o cidadão precisa obter informações sobre a existência ou não de registros criminais. Esse atestado fica disponível no site 24 horas após a solicitação no sistema”, explica.

Em relação aos atestados de cadastro positivo e negativo, ambos têm um custo de R$ 12,83 e são emitidos 24 horas após o reconhecimento do pagamento da Guia de Recolhimento da Taxa de Segurança pelo sistema da PCPR.





A solicitação do atestado de cadastro positivo é destinada à população que possui documento de identificação no Estado. O documento traz um histórico geral dos dados da pessoa através do número da carteira de identidade.





