Polícia Civil prende em Londrina casal que usou dados de secretário estadual para aplicar golpes

Policiais do 1º Distrito Policial de Londrina prenderam preventivamente nesta segunda-feira (9) na cidade um casal suspeito de aplicar golpes em instituições bancárias usando dados de auditores fiscais.





O homem e a mulher teriam utilizado até mesmo informações de um secretário estadual do Paraná, no entanto, o nome dele não foi divulgado. Este caso específico está sendo apurado em Curitiba. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.



Os auditores vítimas do estelionato são de Paranaguá (Litoral) e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.





“De alguma forma eles conseguiram dados de auditores fiscais para abrir contas na cidade. Quando conseguiram isso fizeram consignados, acessaram cheque especial e fizeram gastos vultosos em nome das vítimas”, detalhou o delegado de Estelionatos, Edgard Soriani. O prejuízo estimado passa de R$ 1 milhão.







