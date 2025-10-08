Polícia Civil prende estudante por homicídio e exercício ilegal da medicina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em conjunto com a Vigilância Sanitária e o CRM (Conselho Regional de Medicina), prendeu um estudante de Biomedicina, de 21 anos, pelos crimes de homicídio e exercício ilegal da medicina. A ação aconteceu nesta quarta-feira (8), em Curitiba.





Publicidade

Publicidade

A operação teve o objetivo de apurar condutas praticadas pelo investigado, que divulgava em suas redes sociais a realização de procedimentos estéticos, como preenchimento labial e aplicação de estimuladores de colágeno.





Publicidade

Segundo a delegada da PCPR Aline Manzatto, a denúncia foi encaminhada pelo CRBM (Conselho Regional de Biomedicina), uma vez que o estudante não possuía registro profissional.





Publicidade

De acordo com informações da PCPR, em maio deste ano o suspeito atendeu uma mulher de 66 anos, apresentando-se como dentista e biomédico. Durante o atendimento, realizou procedimentos invasivos, entre eles aplicações de plasma facial, lipo de papada e lipoenxertia nos seios. Os procedimentos realizados pelo investigado ocorreram em clínicas localizadas nos bairros Centro, Campo Comprido e Cabral, em Curitiba.





Publicidade

“Este último procedimento resultou em complicações que levaram a vítima a óbito no dia 2 de outubro em decorrência de choque séptico e infecção de pele e partes moles”, explica a delegada.





Publicidade

A vítima chegou a ser submetida a uma cirurgia de mastectomia total, com retirada completa das mamas e parte do tecido do tórax.





O estudante foi preso pelos crimes de exercício ilegal da medicina e homicídio doloso, por ter assumido o risco de causar a morte ao realizar procedimentos cirúrgicos em local inadequado e sem habilitação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. Se condenado, a pena pode chegar a 30 anos de prisão.







