EM CURITIBA

Polícia Civil prende estudante por homicídio e exercício ilegal da medicina

Redação Bonde com Polícia Civil
08 out 2025 às 18:32

Foto: PCPR/Divulgação
A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em conjunto com a Vigilância Sanitária e o CRM (Conselho Regional de Medicina), prendeu um estudante de Biomedicina, de 21 anos, pelos crimes de homicídio e exercício ilegal da medicina. A ação aconteceu nesta quarta-feira (8), em Curitiba.


A operação teve o objetivo de apurar condutas praticadas pelo investigado, que divulgava em suas redes sociais a realização de procedimentos estéticos, como preenchimento labial e aplicação de estimuladores de colágeno.


Segundo a delegada da PCPR Aline Manzatto, a denúncia foi encaminhada pelo CRBM (Conselho Regional de Biomedicina), uma vez que o estudante não possuía registro profissional.


De acordo com informações da PCPR, em maio deste ano o suspeito atendeu uma mulher de 66 anos, apresentando-se como dentista e biomédico. Durante o atendimento, realizou procedimentos invasivos, entre eles aplicações de plasma facial, lipo de papada e lipoenxertia nos seios. Os procedimentos realizados pelo investigado ocorreram em clínicas localizadas nos bairros Centro, Campo Comprido e Cabral, em Curitiba.


“Este último procedimento resultou em complicações que levaram a vítima a óbito no dia 2 de outubro em decorrência de choque séptico e infecção de pele e partes moles”, explica a delegada.


A vítima chegou a ser submetida a uma cirurgia de mastectomia total, com retirada completa das mamas e parte do tecido do tórax.


O estudante foi preso pelos crimes de exercício ilegal da medicina e homicídio doloso, por ter assumido o risco de causar a morte ao realizar procedimentos cirúrgicos em local inadequado e sem habilitação.

Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. Se condenado, a pena pode chegar a 30 anos de prisão.



policia policia civil Polícia Civil do Paraná prisão exercício ilegal
