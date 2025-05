Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável no Norte do PR

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem de 51 anos condenado judicialmente pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (11), em Santo Antônio Da Platina, no Norte do Paraná.





O homem foi condenado a uma sentença de 8 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente.

Conforme o delegado da PCPR Rafael Pereira, o crime ocorreu em 2020, quando a mãe de um adolescente, de 14 anos, procurou a polícia depois que o filho, que atuava como coroinha, relatou ter sido abusado por um padre em duas ocasiões.





A investigação apurou que o condenado levou o adolescente para passeios em áreas rurais nas cidades de Santo Antônio da Platina e Carlópolis, onde fornecia bebida alcoólica à vítima antes dos abusos.

“Durante o processo investigativo, outra vítima, de 19 anos, foi identificada. O homem utilizou o mesmo método para cometer o crime na cidade de Jaguariaíva, em 2019”, explica. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.