DA PRÓPRIA FAMÍLIA

Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável contra duas crianças em Londrina

Redação Bonde com Polícia Civil
29 ago 2025 às 09:44

Foto: Fábio Dias/EPR
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 48 anos, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável contra a própria neta e a enteada de seu filho. A captura aconteceu nesta quinta-feira (28), em Londrina.


Os crimes teriam sido praticados no dia 12 de julho deste ano, quando as vítimas de 9 e de 10 anos acordaram ao sentirem que o investigado estava manipulando as partes íntimas delas.  Segundo a delegada da Polícia Civil, Kelly Cristina Rocha, a mãe de uma das vítimas registrou ocorrência sobre o caso e as investigações foram iniciadas. 

“Ressaltamos a importância da colaboração da sociedade para a elucidação de crimes praticados contra crianças e adolescentes”, explica Rocha.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário. 


Denúncia

A Polícia Civil do Paraná reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência.  Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.


