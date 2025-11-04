Pesquisar

TAMBÉM TRAFICAVA DROGAS

Polícia Civil prende homem que aplicava golpes na compra de veículos na região de Londrina

Redação Bonde com Polícia Civil
04 nov 2025 às 17:03

Foto: PCPR/Divulgação
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 53 anos, investigado por aplicar golpes relacionados à compra de veículos em cidades do Norte do Estado. A ação aconteceu nesta terça-feira (4), em Londrina, e resultou também na prisão de outro homem, de 40, em flagrante por tráfico de drogas.


A ação é resultado de uma investigação conduzida pela PCPR para apurar a prática de estelionato nos municípios de Ibiporã, Londrina e Cambé.

O investigado monitorava anúncios de veículos na internet e se apresentava como comprador. "Após ganhar a confiança da vítima, entregava um cheque falso e retirava o veículo com auxílio de um guincho antes que o golpe fosse percebido. No dia seguinte, o vendedor descobria que o cheque era sem validade ou furtado, e o veículo já havia sido ocultado ou revendido", explica o delegado da PCPR Vitor Dutra.


As investigações demonstraram que o suspeito já cumpria pena em regime aberto por crimes patrimoniais e continuava aplicando novos golpes, motivo pelo qual teve a prisão preventiva decretada.

Após diligências, os policiais verificaram que o investigado estaria residindo em Londrina, no bairro Conjunto Semíramis Barros Braga.


"Ao adentrar o imóvel, a equipe visualizou de imediato, sobre uma mesa metálica situada na garagem, um recipiente contendo aproximadamente 50 gramas de substância análoga à maconha", descreve o delegado.

Durante a abordagem no local, com apoio da Guarda Municipal de Londrina, foram localizados mais três tabletes da droga pesando mais de um quilo. Um segundo indivíduo assumiu a propriedade do entorpecente.

Os dois homens foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O investigado também teve o mandado de prisão por estelionato cumprido.  Ambos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.


policia Polícia Civil do Paraná Estelionato golpe Fraude prisão veículos Tráfico de drogas
