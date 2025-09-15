Polícia Civil prende homem que ateou fogo na casa de ex-companheira em Arapongas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 60 anos, suspeito de atear fogo na residência de sua ex-companheira. A prisão aconteceu em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), nesta segunda-feira (15). Segundo a delegada da PCPR Camila Costa, o crime aconteceu em 26 de agosto deste ano e foi motivado pela não aceitação do término do relacionamento.





“O incêndio iniciou-se na garagem do imóvel e só não se alastrou para toda a casa devido à intervenção imediata dos filhos da vítima, de 22 e 29 anos, que conseguiram conter as chamas com o auxílio de uma mangueira de água”, explica.





No momento do fato, além da vítima e de seus filhos, também estavam no local dois amigos da família.





O homem, que irá responder por tentativa de feminicídio, foi encaminhado ao sistema penitenciário.





Denúncias





A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.



