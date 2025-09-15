Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Polícia Civil prende homem que ateou fogo na casa de ex-companheira em Arapongas

Redação Bonde com Polícia Civil
15 set 2025 às 18:21

Compartilhar notícia

Fábio Dias/EPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 60 anos, suspeito de atear fogo na residência de sua ex-companheira. A prisão aconteceu em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), nesta segunda-feira (15). Segundo a delegada da PCPR Camila Costa, o crime aconteceu em 26 de agosto deste ano e foi motivado pela não aceitação do término do relacionamento.

“O incêndio iniciou-se na garagem do imóvel e só não se alastrou para toda a casa devido à intervenção imediata dos filhos da vítima, de 22 e 29 anos, que conseguiram conter as chamas com o auxílio de uma mangueira de água”, explica.

No momento do fato, além da vítima e de seus filhos, também estavam no local dois amigos da família.

O homem, que irá responder por tentativa de feminicídio, foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denúncias

A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência.  Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp

Cadastre-se em nossa newsletter


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

policia Polícia Civil do Paraná Tentativa de feminicídio incêndio Arapongas
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas