Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Prisão preventiva

Polícia Civil prende homem suspeito de diversos furtos em estabelecimentos comerciais de Ibiporã

Redação Bonde com Polícia Civil
26 ago 2025 às 12:16

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/Polícia Civil
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem investigado por uma série de furtos qualificados ocorridos em estabelecimentos comerciais do município de Ibiporã. A captura aconteceu nesta segunda-feira (25).


Segundo o delegado Vitor Dutra, as investigações apontam que o indivíduo agia durante a madrugada, utilizando pedras ou objetos contundentes para quebrar portas e vitrines de vidro.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


“Após o arrombamento, ele ingressava rapidamente nos estabelecimentos, subtraía bens portáteis de valor, como notebooks, eletrônicos e ferramentas, e fugia sozinho em uma motocicleta adulterada, dificultando sua identificação”, completou.


O suspeito também é investigado pelo arrombamento de uma loja de ferramentas no centro da cidade, de uma loja de tintas e de uma galeria comercial, ocasião na qual furtou um notebook de uma loja de roupas.

Publicidade


O homem já havia sido preso em flagrante no dia 25 de julho deste ano, em Londrina, quando foi localizado em posse de bens furtados, como fones, roupas e acessórios, além da motocicleta utilizada nos crimes, que apresentava sinais de adulteração. Ele foi solto durante a audiência de custódia.


Diante da gravidade da conduta, da continuidade delitiva e do risco de novas práticas criminosas, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva, que foi acatada pelo Poder Judiciário.

Publicidade


Ele foi localizado, preso e encaminhado ao sistema penitenciário.


Denúncias

Publicidade

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na elucidação de crimes. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Cívil, ou 181, do Disque-Denúncia.


Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Publicidade



BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


policia civil policia Polícia Civil Ibiporã furto
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas