Polícia Civil prende homem suspeito de diversos furtos em estabelecimentos comerciais de Ibiporã

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem investigado por uma série de furtos qualificados ocorridos em estabelecimentos comerciais do município de Ibiporã. A captura aconteceu nesta segunda-feira (25).





Segundo o delegado Vitor Dutra, as investigações apontam que o indivíduo agia durante a madrugada, utilizando pedras ou objetos contundentes para quebrar portas e vitrines de vidro.

“Após o arrombamento, ele ingressava rapidamente nos estabelecimentos, subtraía bens portáteis de valor, como notebooks, eletrônicos e ferramentas, e fugia sozinho em uma motocicleta adulterada, dificultando sua identificação”, completou.





O suspeito também é investigado pelo arrombamento de uma loja de ferramentas no centro da cidade, de uma loja de tintas e de uma galeria comercial, ocasião na qual furtou um notebook de uma loja de roupas.

O homem já havia sido preso em flagrante no dia 25 de julho deste ano, em Londrina, quando foi localizado em posse de bens furtados, como fones, roupas e acessórios, além da motocicleta utilizada nos crimes, que apresentava sinais de adulteração. Ele foi solto durante a audiência de custódia.





Diante da gravidade da conduta, da continuidade delitiva e do risco de novas práticas criminosas, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva, que foi acatada pelo Poder Judiciário.

Ele foi localizado, preso e encaminhado ao sistema penitenciário.





Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na elucidação de crimes. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Cívil, ou 181, do Disque-Denúncia.





Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

