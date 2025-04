Polícia Civil prende quatro suspeitos de roubar carga de R$ 100 mil em Curitiba

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu quatro pessoas durante operação contra uma organização criminosa envolvida no roubo de uma carga de 39 toneladas de fertilizantes, ocorrido em 18 de setembro de 2024, em Curitiba. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (11).





A ação visava cumprir quatro mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão nas cidades de Paranaguá e Curitiba, no Paraná e Camaquã, no Rio Grande do Sul.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No dia do crime, policiais militares identificaram um caminhão suspeito, avaliado em R$ 300 mil, no bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) e abordaram dois homens que estavam com o veículo e a carga, avaliada em R$ 100 mil. Durante a ação, um deles foi preso em flagrante, enquanto o outro teria entrado em confronto com os policiais e morreu.





“A partir da prisão, a Polícia Civil iniciou diligências para identificar os demais envolvidos no crime, chegando a outros quatro suspeitos. Três deles possuem antecedentes criminais por roubos agravados”, explica o delegado André Mariano.





Após a identificação dos suspeitos, a PCPR representou à justiça pelos mandados judiciais, que foram cumpridos na manhã desta terça-feira.