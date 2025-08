Polícia Civil prende seis pessoas durante operação contra o tráfico de drogas em Londrina

A Polícia Civil do Paraná prendeu seis pessoas durante uma operação contra o tráfico de drogas em Londrina nesta quinta-feira (31). A ação teve apoio da Policia Militar do Paraná.





A operação foi deflagrada com o objetivo de combater uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. A ação teve a participação de um cão de faro para a localização de itens ilícitos.

Foram sete mandados de prisão preventiva, sendo seis pessoas capturadas e uma foragida, além de cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.





De acordo com o delegado da Polícia Civil, Adilson José da Silva, foram encontrados 700 gramas de cocaína pronta para a comercialização e 4 mil eppendorfs vazios, comumente utilizados para fracionamento da droga.

“Um veículo, avaliado em R$ 100 mil, supostamente adquirido com recursos do tráfico, também foi apreendido”, completou.





As investigações continuam com foco na localização do foragido e no aprofundamento da apuração sobre a estrutura financeira da organização criminosa.

DENÚNCIAS

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na elucidação de crimes. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 ou 181, no Disque-Denúncia.

Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.









