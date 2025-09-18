Polícia Civil prende último envolvido em homicídio ocorrido em Rolândia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 22 anos, pelo homicídio de Danilo Marto, ocorrido no dia 11 de setembro deste ano. Ele é o terceiro e último envolvido no crime e foi capturado nesta quinta-feira (18), em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).
De acordo com o delegado da PCPR Mateus Macedo de Santana, após o recebimento de denúncia anônima, equipes policiais deslocaram-se até o endereço indicado, no qual localizaram o suspeito.“No momento da abordagem não houve resistência e o investigado declarou que já se preparava para se apresentar à autoridade policial”, afirmou.
Conforme apontam as investigações, ele seria o responsável por conduzir o veículo utilizado na ação criminosa. O homicídio foi praticado com extrema violência, sendo que mais de 20 disparos de arma de fogo foram realizados contra a vítima.
No curso das diligências, a PCPR também procedeu, segundo o delegado Bruno SIlva Rocha, a apreensão das roupas utilizadas no momento do ocorrido, da arma empregada, de carregadores e do veículo abandonado após o delito, explicou
Com esta prisão, o inquérito policial encontra-se em fase final, tendo sido reunidos todos os elementos necessários à comprovação das circunstâncias, materialidade e autoria do crime. O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário.
Denúncias
A PCPR reforça a importância da colaboração da população com informações que auxiliem na localização de foragidos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 (PCPR), 181 (Disque-Denúncia) ou pelo WhatsApp (41) 9 9125-5192.
