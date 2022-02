Polícia Civil realiza operação contra quadrilha que atuava na Casa de Custódia de Maringá

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está nas ruas de Maringá (Noroeste), Sarandi (Região Metropolitana de Maringá) e Campo Mourão (Noroeste) desde a manhã desta terça-feira (1) para cumprir 12 ordens judiciais contra um grupo criminoso. Segundo a polícia, a quadrilha atuava corrompendo agentes carcerários da Casa de Custódia de Maringá.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Dentre os mandados, oito são de busca e apreensão e quatro são de prisão preventiva. Mais de 40 policiais civis participam da operação, que também conta com apoio da Polícia Penal.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Ainda conforme a PCPR, o esquema criminoso envolvia presos, auxiliares de cadeia e terceiros. Familiares dos detentos entregavam drogas e celulares a agentes carcerários, que repassavam aos presos em troca de dinheiro. Além de corrupção ativa e passiva, os suspeitos também deverão responder por associação ao tráfico, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.





As investigações começaram em março de 2021, após informações fornecidas pelo Deppen (Departamento Estadual de Polícia Penal) à Polícia Civil. Na época, a PCPR apreendeu um celular na casa de um dos investigados, o que levou a novas pistas e suspeitos. A investigação também levou à descoberta de que o chefe da organização criminosa, um dos presos da Casa de Custódia de Maringá, comprou um terreno com dinheiro derivado do crime e registrou no nome de um terceiro para ocultar a propriedade do imóvel.