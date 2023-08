Polícia Civil sai em busca de acusados de roubar cargas no Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (24) para cumprir 13 ordens judiciais contra integrantes de uma associação criminosa ligada a pelo menos oito roubos de cargas, com prejuízo superior a R$ 2 milhões.





São cinco mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão. A ação acontece simultaneamente na capital paranaense, Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana. A operação conta com o apoio da Guarda Municipal de Pinhais.

“Apuramos que é uma quadrilha que atua há bastante tempo, inicialmente com roubos de cargas de cigarro e, posteriormente, com cargas de eletrônicos e eletrodomésticos, como geladeiras e máquinas de lavar”, afirma o delegado André Feltes.





As investigações tiveram início há oito meses. Os suspeitos já possuem histórico com roubos de cargas e outros crimes.





Esta é a segunda fase da operação. Na primeira, que aconteceu em junho deste ano, 17 pessoas foram presas e os policiais civis ainda apreenderam seis armas de fogo, dois bloqueadores de sinal, além de outros itens ligados aos roubos, incluindo celulares roubados.