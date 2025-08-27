Polícia Civil suspende atividades de empresa suspeita de estelionato em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) cumpriu na manhã desta quarta-feira (27) mandados de busca e apreensão e de suspensão das atividades de uma empresa investigada em Londrina. As ordens judiciais foram expedidas após investigações que apuram os crimes de induzir consumidor a erro e estelionato.





De acordo com o delegado Cássio André Conceição, a empresa oferecia supostos serviços de renegociação de dívidas, orientando clientes a interromper contato com instituições financeiras e, em alguns casos, a esconder veículos financiados para evitar apreensões.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Apuramos que a empresa não realizava os acordos prometidos, o que resultava no aumento das dívidas das vítimas e, em diversas situações, na perda dos veículos”, explica.





O Procon de Londrina registrou reclamações de consumidores durante as investigações. Dezenas de vítimas foram ouvidas no inquérito policial.

Publicidade





Na primeira fase da operação, deflagrada em maio deste ano, a PCPR cumpriu determinação judicial que resultou no fechamento de filiais da empresa em Curitiba, localizadas no Centro e no bairro Sítio Cercado.





Na ocasião, foi decretada a prisão preventiva do proprietário, posteriormente substituída pelo uso de tornozeleira eletrônica.

Publicidade









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



