Induzia o cliente ao erro

Polícia Civil suspende atividades de empresa suspeita de estelionato em Londrina

Redação Bonde com Polícia Civil
27 ago 2025 às 11:58

Foto: Divulgação/Polícia Civil
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) cumpriu na manhã desta quarta-feira (27) mandados de busca e apreensão e de suspensão das atividades de uma empresa investigada em Londrina. As ordens judiciais foram expedidas após investigações que apuram os crimes de induzir consumidor a erro e estelionato. 


De acordo com o delegado Cássio André Conceição, a empresa oferecia supostos serviços de renegociação de dívidas, orientando clientes a interromper contato com instituições financeiras e, em alguns casos, a esconder veículos financiados para evitar apreensões.

“Apuramos que a empresa não realizava os acordos prometidos, o que resultava no aumento das dívidas das vítimas e, em diversas situações, na perda dos veículos”, explica. 


O Procon de Londrina registrou reclamações de consumidores durante as investigações. Dezenas de vítimas foram ouvidas no inquérito policial.

Na primeira fase da operação, deflagrada em maio deste ano, a PCPR cumpriu determinação judicial que resultou no fechamento de filiais da empresa em Curitiba, localizadas no Centro e no bairro Sítio Cercado. 


Na ocasião, foi decretada a prisão preventiva do proprietário, posteriormente substituída pelo uso de tornozeleira eletrônica.

Estelionato Estelionato e fraude Polícia Civil
