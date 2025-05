Polícia conclui inquérito que apurava latrocínio de avó e neta em Jataizinho

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) concluiu, nesta segunda-feira (26), o inquérito policial que investigava o latrocínio que vitimou uma mulher, de 53 anos, e sua neta, de 12, em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina). Um jovem de 24 anos foi indiciado pelo crime de latrocínio consumado com duplo resultado morte.





As diligências revelaram que o crime, ocorrido em março deste ano, foi cometido com violência e frieza dentro da casa das vítimas. A cena do crime continha uma inscrição escrita com sangue na parede, atribuída ao autor, e os corpos foram organizados na cama, reforçando o caráter meticuloso da execução.

De imediato, a PCPR iniciou as diligências a fim de identificar a autoria. Durante a fase inicial da investigação, o indivíduo foi identificado e ouvido, mas negou qualquer envolvimento.





Na época do ocorrido, ele estava em saída temporária do sistema penitenciário e visitava a residência de sua mãe, que era vizinha das vítimas. O homem atualmente cumpre pena por tráfico de drogas e possui uma extensa ficha criminal por crimes patrimoniais, incluindo roubos com emprego de violência, ocorridos desde quando era menor de idade.

Durante interrogatório gravado, no início de maio, ele confessou o ocorrido. "Sua confissão espontânea, colhida na presença da mãe e registrada por meio audiovisual, confirmou integralmente os elementos técnicos apurados. O autor assumiu que entrou na residência para furtar valores, mas, ao perceber que poderia ser reconhecido, decidiu matar as vítimas para garantir a impunidade", destaca o delegado da PCPR Vitor Dutra de Oliveira, que conduziu a investigação.





Com a conclusão, o inquérito foi encaminhado ao sistema penitenciário para as providências cabíveis.