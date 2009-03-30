Polícia de Campo Largo prende assassinos de adolescente

Policiais civis da Delegacia de Campo Largo elucidaram o homicídio de uma adolescente de 16 anos cujo corpo foi encontrado por populares no último dia 10 enrolado em uma rede e amarrado a um bloco de concreto em um lago na zona rural do município. De acordo com informações desta segunda-feira (30) da Agência Estadual de Notícias, o padrasto da menina, Sandro Luiz Bueno, de 28 anos, e seu cunhado, Vilson Cezar Plombom, 20, foram presos e confessaram o crime.
Os dois confessaram o crime parcialmente, atribuindo um ao outro a autoria do homicídio. "Eles afirmaram que foram juntos no carro de Bueno abandonar o corpo, porém nenhum dos dois assume que assassinou a adolescente. Um joga a culpa no outro", explica o delegado.
O motivo do homicídio seriam os constantes furtos da jovem na casa de sua mãe e de Bueno, em razão de sua dependência das drogas. "Bueno, que era padrasto da menina, teria ficado enfurecido após um último furto ocorrido no dia 9 de março e foi atrás dela para acertar contas", disse o delegado.
Após encontrarem a menina, os dois a teriam levado, ainda com vida, até a casa de Pomblom, localizado no Conjunto Caiuá, na CIC. No local, após executá-la, colocaram o corpo no carro de Bueno enrolado em panos e sacos e seguiram até o lago em Campo Largo, onde abandonaram o cadáver amarrado a uma pedra, para que afundasse.
Bueno e Pomblom estão detidos na carceragem da delegacia de Campo Largo e serão autuados por homicídio e ocultação de cadáver.