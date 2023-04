Polícia Federal apreende 900 quilos de maconha e munições em Santa Helena

Uma equipe de agentes da PF (Polícia Federal) e do COPE (Centro de Operações Policiais Especiais), durante patrulhamento na cidade de Santa Helena, no Oeste do Paraná, encontrou e apreendeu, aproximadamente, 900 quilos de maconha e 1.500 munições de calibre 762 e 556.





A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (27).

A carga ilícita estava pronta para ser carregada em um veículo Ford/Ecosport preparado para o transporte dos produtos e foi localizada ao abandono em um porto clandestino às margens do Lago de Itaipu na Linha Guaraní.





O trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa Guardiões da Fronteira/Operação Controle Brasil, das quais fazem parte equipes da Polícia Federal, BPFRON (Batalhão de Polícia de Fronteira) e demais Unidades da PMPR (Polícia Militar do Paraná), TIGRE, COPE e GOA da PCPR (Polícia Civil do Paraná), Receita Federal e Exército Brasileiro, com o apoio da SEOPI (Secretaria de Operações Integradas/MJSP).