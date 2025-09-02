Polícia Federal deflagra operação CPF de Aluguel no Paraná

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (2) a Operação CPF de Aluguel, com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas e à lavagem de dinheiro. A ação contou com o apoio da Ficco/PR (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A investigação teve início em janeiro de 2025, após abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal em Cascavel (Oeste), quando foram apreendidos 173,3 kg de cocaína, acondicionados em 159 tabletes ocultos sob sucata metálica e acompanhados de nota fiscal aparentemente utilizada como disfarce.





As diligências conduzidas no inquérito indicaram que o motorista preso em flagrante integrava uma associação criminosa estruturada para o transporte de drogas. Verificou-se também que o veículo utilizado no crime havia sido adquirido por um terceiro, identificado como financiador e líder do grupo, responsável por movimentações financeiras em seu nome e por meio de intermediários ligados à organização.

Publicidade





Mandados de prisão e busca





Publicidade

Nesta fase da operação estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão, além de medidas patrimoniais cautelares, consistentes no sequestro de imóveis, bloqueio de ativos financeiros e investimentos bancários, bem como indisponibilidade de bens móveis, até o montante de R$ 5 milhões por investigado. Os mandados foram cumpridos em Navegantes (SC).





A Polícia Federal ressalta que o fornecimento ou empréstimo de dados pessoais, como o CPF, constitui conduta grave e pode configurar crime, sujeitando o responsável à responsabilização penal e patrimonial.

Publicidade

(Com informações da Comunicação Social da PF em Cascavel)





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.

Publicidade





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.







