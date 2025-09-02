Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
CRIME ORGANIZADO

Polícia Federal deflagra operação CPF de Aluguel no Paraná

Redação Bonde com assessoria de imprensa
02 set 2025 às 11:02

Compartilhar notícia

Divulgação/PF
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (2) a Operação CPF de Aluguel, com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas e à lavagem de dinheiro. A ação contou com o apoio da Ficco/PR (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná).


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

A investigação teve início em janeiro de 2025, após abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal em Cascavel (Oeste), quando foram apreendidos 173,3 kg de cocaína, acondicionados em 159 tabletes ocultos sob sucata metálica e acompanhados de nota fiscal aparentemente utilizada como disfarce.


As diligências conduzidas no inquérito indicaram que o motorista preso em flagrante integrava uma associação criminosa estruturada para o transporte de drogas. Verificou-se também que o veículo utilizado no crime havia sido adquirido por um terceiro, identificado como financiador e líder do grupo, responsável por movimentações financeiras em seu nome e por meio de intermediários ligados à organização.

Publicidade


Mandados de prisão e busca


Publicidade

Nesta fase da operação estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão, além de medidas patrimoniais cautelares, consistentes no sequestro de imóveis, bloqueio de ativos financeiros e investimentos bancários, bem como indisponibilidade de bens móveis, até o montante de R$ 5 milhões por investigado. Os mandados foram cumpridos em Navegantes (SC).


A Polícia Federal ressalta que o fornecimento ou empréstimo de dados pessoais, como o CPF, constitui conduta grave e pode configurar crime, sujeitando o responsável à responsabilização penal e patrimonial.

Publicidade

(Com informações da Comunicação Social da PF em Cascavel)


Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp

Publicidade


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



policia PF Polícia Federal Operação crime organizado Tráfico de drogas Lavagem de dinheiro
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas