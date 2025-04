Polícia Federal e PRE apreendem 32,5 kg de cocaína em Paiçandu

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal de Maringá e a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) resultou na apreensão de 32,5 kg de cloridrato de cocaína na manhã deste domingo (6), na PR-323, em Paiçandu, no noroeste do Paraná. Duas pessoas foram presas.





A apreensão ocorreu por volta das 10h30, após o compartilhamento de informações entre a PF e a 4ª Companhia do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária). Uma equipe da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Cruzeiro do Oeste abordou um automóvel suspeito de transportar drogas no km 150 da rodovia.

Com o apoio da equipe de Operações com Cães (K9), os cães Zeus e Thor indicaram a presença de entorpecentes no para-choque dianteiro e no tanque de combustível do veículo. Ao verificar os compartimentos, os policiais encontraram diversos tabletes de cocaína.





O casal que ocupava o carro foi preso em flagrante. Também foram apreendidos dois celulares. O veículo foi recolhido e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Maringá.





Segundo a polícia, o prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 1.737.000,00.