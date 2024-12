Polícia Federal em Londrina incinera quase sete toneladas de maconha

A PF (Polícia Federal) incinerou nesta sexta-feira (6) um total de seis mil e 800 quilos de maconha, referente apreensões que ocorreram somente no mês de novembro de 2024.





A destruição das drogas foi autorizada judicialmente, com acompanhamento da Vigilância Sanitária do Estado, garantindo a destinação adequada dos entorpecentes, em conformidade com a legislação vigente.