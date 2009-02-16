Pesquisar

Polícia flagra jovem com cocaína e maconha

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

João Henrique de Oliveira Silva, 18 anos, foi preso em flagrante por volta das 21 horas deste domingo (15) no Jardim Santa Joana, zona sul de Londrina. Ele foi autuado por tráfico de drogas, já que carregava alguns papelotes de maconha. A operação ocorreu na Rua Leonidas Rezende Dutra.

Os policiais militares foram então até a casa do suspeito, na Rua Henrique Zanom, Jardim União da Vitória V, também na zona sul, onde encontraram 180 gramas de cocaína pura, diversos aparelhos de celular, jóias, tesoura e material para embalagem da droga, além de R$ 100.

