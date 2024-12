Polícia investiga se adolescente foi morto por engano na madrugada de Natal em Londrina

A Polícia Civil investiga se Gabriel Fernando dos Santos de Lima, de 17 anos, foi executado por engano na madrugada de Natal, na quarta-feira (25), no distrito de Irerê, região sul de Londrina. Segundo relato da família à PM (Polícia Militar), todos estavam dormindo quando ouviram os barulhos de tiros. Na sequência, encontraram o adolescente ferido na cama. A suspeita é de que o atirador tenha aberto a janela para efetuar os disparos.





Os familiares levaram o garoto às pressas até o Hospital da Zona Sul, no entanto, ele morreu após dar entrada na unidade. Foram constatadas quatro perfurações no corpo dele, sendo no abdômen, perna e coxa. Os parentes acreditam que o alvo seria um rapaz que morava nos fundos do imóvel e que teria envolvimento com o tráfico de drogas. A mesma tese está em investigação pela Delegacia de Homicídios.

“Vamos verificar se tem alguma questão de namorada, algo passional, mas isso está bem remoto. Gabriel trabalhava, estudava, não tinha envolvimento com drogas. Já o vizinho do fundo tem uma vida bastante tumultuada, pessoas queriam matá-lo ele em Tamarana, tem desavenças em Londrina. Ele estaria tentando se refugiar em Irerê”, afirmou o delegado João Reis.





O delegado esteve no distrito na manhã desta quinta-feira (26) fazendo fotos do local do crime e conversando com moradores e familiares. Acredita-se que apenas uma pessoa tenha disparado os tiros. “Normalmente, nesse tipo de situação, tem alguém esperando para a fuga. Ninguém ouviu barulho de moto ou carro. É uma viela estreita. Provavelmente o atirador desceu a pé, entrou por uma viela ou foi pelos fundos, que é uma área de mata, para chegar até a residência”, pontuou.

O velório de Gabriel está acontecendo na paróquia São José, no próprio distrito, e o velório está programado para o final da tarde. O adolescente atuava na Igreja, servindo como coroinha. Também participava de um grupo de jovens e ajudava com fotografias em eventos da Arquidiocese de Londrina por meio da Pascom (Pastoral da Comunicação).





Horas antes de ser assassinado, inclusive, ele esteve na missa e depois ceou com a família na casa da avó. Tinha planos de fazer medicina, seguindo o caminho da área da saúde da mãe, que trabalha com enfermagem em um hospital de Londrina.