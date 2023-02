Polícia Militar apreende mais de 420 quilos de maconha em Sertaneja

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, na noite desta segunda-feira (13), mais de 420 quilos de maconha na PR-323, em Sertaneja, no Norte do Paraná.





Por volta das 22h40, uma equipe de policiais estava realizando fiscalizações em frente ao Posto Fiscal Charles Naufal quando abordou um veículo com placas de São Luís, capital do Maranhão.

O automóvel, que era conduzido por um homem de 34 anos, transportava 638 tabletes de maconha. De acordo com a PM, deste total, cerca de 200 gramas eram de maconha hidropônica, droga cultivada em laboratórios caseiros, como casas e apartamentos.





O motorista do veículo afirmou que recebeu a maconha em Umuarama, no Paraná, e que iria entregar a carga em uma cidade do Estado de São Paulo.





O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Cornélio Procópio, assim como a maconha apreendida e o automóvel.