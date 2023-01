Polícia Militar apreende mais de 900 quilos de maconha em Apucarana

Após uma denúncia anônima registrada pelo Disque-Denúncia 181, a PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu 912 quilos de drogas em uma residência em Apucarana, no Vale do Ivaí.





O caso, que aconteceu na tarde de sexta-feira (20), foi a maior apreensão registrada pelos militares estaduais que atuam no 10º Batalhão da Polícia Militar, pertencente ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM).

Após receber as informações via 181, a ALI (Agência Local de Inteligência) levantou que a residência era utilizada para o armazenamento e distribuição do entorpecente.





Uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foi até o local e cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.





A substância análoga à maconha, já separada em tabletes para distribuição, estava escondida em cômodos da residência. Dois homens que estavam no local foram presos em flagrante por tráfico de drogas.





Os suspeitos e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Apucarana.