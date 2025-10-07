Polícia Militar apreende pés de maconha em chácara na Zona Sul de Londrina

Os policiais do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Londrina prenderam um homem de 34 anos por tráfico de drogas no Conjunto Cafezal, em uma chácarana Zona Sul da cidade, na tarde desta segunda-feira (06). No local, os policiais apreenderam sete pés de maconha e diversas folhas secas da planta.

imagens e dicas para o Portal Bonde Publicidade Publicidade A Polícia Militar recebeu informações através do disque-denúncia (181) de que na rua Antônio Walter Andreatti dois indivíduos estariam cometendo o crime de tráfico de drogas. De acordo com a denúncia, eles estariam produzindo e traficando maconha e haxixe há cerca de 3 anos. Um dos homens auxiliava na produção e armazenamento da droga, enquanto o outro era responsável por buscar e distribuir a droga.

Foto: Divulgação/PM



Após a secagem, a droga era embalada e acondicionada na parte externa da residência, dentro de um armário de cor marrom.

Uma equipe da Rotam foi até a chácara e, ao chegar ao local, um dos indivíduos estaria na frente da propriedade com um cheiro muito forte de maconha. Ao ser abordado, ele confessou que utiliza a droga e que cultivava os pés para uso próprio. Ele também confirmou que tinha uma estufa para secagem na residência, mas negou a venda.



Foto: Divulgação/PM