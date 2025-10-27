Pesquisar

No Jardim Leonor

Polícia Militar apreende quase 140 quilos de cocaína escondida em residência em Londrina

Redação Bonde com PM
27 out 2025 às 09:08

Foto: Divulgação/PM
Os policiais do 5°BPM (Batalhão de Polícia Militar) apreenderam mais de 138, 8 quilos de uma substância análoga à cocaína dentro de uma residência na Rua Caviúna, no Jardim Leonor, na Zona Oeste de Londrina. 


A apreensão aconteceu no final da noite de sábado (25). A droga já estava porcionada em tabletes e pronta para a distribuição. 

Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante. Um celular foi apreendido. 


Apreensão de drogas Jardim Leonor Londrina 5°BPM Londrina cocaína
