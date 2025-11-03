Pesquisar

Tinha mandado em aberto

Mulher é espancada pelo marido e presa pela PM em seguida no Norte Pioneiro

Redação Bonde com PM
03 nov 2025 às 15:21

Na manhã deste domingo (2), por volta das 11h, a PM (Polícia Militar) foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Coelho, em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). Entretanto, durante a elaboração do BO (Boletim de Ocorrência), a equipe constatou, por meio do sistema SESP (Secretaria Estadual de Segurança Pública), que a mulher possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Criminal de Jacarezinho (Norte Pioneiro).


Durante o deslocamento para a ocorrência, os policiais foram abordados pela mulher em via pública, que se encontrava visivelmente abalada e com marcas de agressão no pescoço. Ela relatou ter sido agredida fisicamente e ameaçada com uma faca pelo companheiro, após uma discussão motivada por ciúmes.


A equipe foi até a residência indicada, onde o suspeito foi encontrado e abordado. O local apresentava sinais de luta, com móveis e objetos revirados. O homem negou as acusações e afirmou ter sido também atingido por objetos lançados durante o desentendimento.

Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro para avaliação médica e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil, onde seriam adotadas as medidas legais cabíveis. A ordem judicial aberta contra a mulher foi cumprida imediatamente, e ela foi colocada à disposição da Justiça.

Norte Pioneiro espancamento no Norte Pioneiro marido Mandado
