Polícia Militar do Paraná lança Operação Natal para garantir segurança de consumidores e comerciantes

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) deu início, nesta segunda-feira (2), à Operação Natal, uma ação estratégica destinada a garantir a segurança de consumidores e comerciantes em todo o estado durante o período das festas de fim de ano. O lançamento oficial aconteceu no centro de Curitiba, reunindo autoridades e representantes do comércio local.





A operação conta com o reforço do efetivo operacional e administrativo, que atuará de maneira integrada para ampliar a presença policial em áreas de grande circulação, como centros comerciais e ruas com intenso fluxo de pedestres. Além do policiamento a pé com duplas “Cosme e Damião” e módulos móveis de apoio, a PMPR empregará equipes motorizadas, montadas e o apoio do Grupamento de Operações Aéreas, que fará patrulhamento nos principais pontos de aglomeração.

O subcomandante-geral da corporação, coronel Paulo Henrique Semmer, destacou a importância da operação para prevenir crimes como furtos e roubos e garantir um ambiente seguro para a população. “O período natalino atrai um grande número de pessoas para as áreas comerciais, e isso exige uma presença ainda mais intensa da Polícia Militar. Nosso objetivo é proporcionar tranquilidade para que consumidores e comerciantes possam aproveitar as festas com segurança. A Operação Natal reflete o nosso compromisso com a proteção da sociedade paranaense e reforça a confiança na atuação da segurança pública”, afirmou o coronel Semmer.





A iniciativa visa, além de coibir práticas delituosas, aumentar a sensação de segurança e aproximar a PMPR da comunidade, fortalecendo os laços de confiança entre a corporação e a população.





A Operação Natal seguirá até o final do mês de dezembro, com ações planejadas e monitoradas diariamente para garantir a eficácia do policiamento em todo o estado.