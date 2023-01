Policia Militar do Paraná promove "Operação Reforço Operacional" em Londrina

A operação, que foi iniciada às 16 horas em frente ao Teatro Ouro Verde na Av. Paraná (Calçadão), contou com um efetivo de 85 policiais militares e 27 viaturas, incluindo 6 comuns da Choque, uma da Choque Canil, uma da Policia Ambiental e uma da Rotam.

Em Londrina, as ações foram coordenadas pelo 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar), com foco em operações como patrulhamentos, bloqueios de trânsito, bloqueios táticos, saturação de área e abordagens policiais para intensificar a presença da PMPR nas ações de preservação.

Ocorreu nesta quinta-feira (19) a "Operação Reforço Operacional", promovida pela PMPR (Policia Militar do Paraná) em todos os municípios do Estado simultaneamente.





Segundo o Major Élio Boing, a operação não busca um resultado específico, sendo organizada conforme o horário que os crimes, como furto, roubo e lesão corporal, costumam ocorrer. "É prevenção e não repressão. Se uma pessoa iria roubar no calçadão e há uma viatura no local, a pessoa desiste do crime", explica o Major.





Para o Tenente Marcos Paulo Rodrigues, do 5° BPM, não houve nada fora do esperado, sendo "ações de praxe, apenas para reforçar o policiamento na cidade".





A operação deve ocorrer todas as quartas e sextas até segunda ordem.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia