Polícia Militar prende cinco homens furtando barracão de loja em Londrina

Redação Bonde com PM
03 nov 2025 às 14:37

Divulgação/ PM
Cinco homens foram presos em flagrante na madrugada de domingo (2) após furtarem o barracão de uma loja, no bairro Santa Mônica (Zona Norte). De acordo com a PM (Polícia Militar), os suspeitos foram flagrados enquanto tentavam carregar dois veículos, uma Fiat Toro cinza e um VW Gol verde, com diversas caixas de produtos.


O armazém, que funcionava como centro de distribuição da loja, continha milhares de itens destinados à revenda. Segundo levantamento da PM, foram recuperados cerca de 110 utensílios domésticos, avaliados em R$ 2 mil; 970 produtos de cosméticos, estimados em R$ 6 mil; 200 itens eletrônicos, com valor aproximado de R$ 12 mil; e 300 brinquedos, avaliados em R$ 4 mil.

Os cinco suspeitos receberam voz de prisão no local. A equipe policial informou ter usado algemas devido ao número de envolvidos e ao risco de fuga. Os veículos utilizados no crime também foram apreendidos.

Todos os presos foram encaminhados à 6ª Central Regional de Flagrantes de Londrina, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Polícia Militar PM Polícia militar de Londrina Funcionários barracão Lojas
