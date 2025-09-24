PM prende dois homens e apreende mais de 12 kg de maconha em Londrina

A Polícia Militar do Paraná, através de equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prendeu dois homem em Londrina com mais de 12 quilos de maconha e outros entorpecentes. A ação aconteceu na tarde desta terça-feira (23) no jardim Interlagos (Leste), em Londrina, Além das drogas, também foram apreendidos um veículo e diversos materiais utilizados no tráfico de entorpecentes.





A ocorrência teve início durante patrulhamento, quando os policiais receberam denúncia de que um indivíduo estaria utilizando um veículo de aplicativo, modelo Fiat Mobi branco, para comercializar drogas. O automóvel foi abordado e, em seu interior, conduzido por um homem de 23 anos, foram localizadas porções de maconha e haxixe.





Na sequência, a equipe foi até o endereço indicado, onde um homem de 31 anos estava com entorpecentes. Durante as buscas, foram encontrados tabletes e porções de maconha, flores da planta, pés cultivados, além de haxixe, balanças de precisão, facas e embalagens para acondicionamento da droga. Em uma residência vizinha, que estava abandonada, os policiais ainda localizaram mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 12,455 quilos de maconha em tabletes e porções, 820 gramas de flor de maconha, 85 gramas de haxixe, três pés da planta, três balanças de precisão, utensílios de fracionamento, embalagens, um celular Samsung e o veículo Fiat Mobi utilizado no crime.





Diante dos fatos, os dois homens, de 23 e 31 anos, foram presos em flagrante e encaminhados, junto com os materiais apreendidos, às autoridades competentes.

