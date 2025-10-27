Polícia Militar prende homem com seis tipos diferentes de droga no Centro de Londrina

Os agentes do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam um homem de 36 anos por tráfico de drogas em um condomínio na Avenida Juscelino Kubitschek, no Centro de Londrina, na última sexta-feira (24).
Os policiais foram até o local após receberem uma denúncia anônima pelo 181. No apartamento, a equipe encontrou diversos tipos diferentes de droga, como: maconha, haxixe, ice, lsd, esctacy, metanfetamina, além de essência com o ativo thc para utilização em cigarro eletrônicos e "vapes".
Questionado sobre os entorpecentes apreendidos, o autor informou à aos policiais que realizava o tráfico de drogas na modalidade delivery, em que se passava por motorista de aplicativo.
Além da droga, também foram apreendidos apetrechos utilizados para pesar e embalar a droga para a venda.
O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes.