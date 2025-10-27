Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
'Delivery'

Polícia Militar prende homem com seis tipos diferentes de droga no Centro de Londrina

Redação Bonde com PM
27 out 2025 às 09:28

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/PM
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Os agentes do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam um homem de 36 anos por tráfico de drogas em um condomínio na Avenida Juscelino Kubitschek, no Centro de Londrina, na última sexta-feira (24). 


Os policiais foram até o local após receberem uma denúncia anônima pelo 181. No apartamento, a equipe encontrou diversos tipos diferentes de droga, como: maconha, haxixe, ice, lsd, esctacy, metanfetamina, além de essência com o ativo thc para utilização em cigarro eletrônicos e "vapes". 

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Questionado sobre os entorpecentes apreendidos, o autor informou à aos policiais que realizava o tráfico de drogas na modalidade delivery, em que se passava por motorista de aplicativo.

Publicidade


Além da droga, também foram apreendidos apetrechos utilizados para pesar e embalar a droga para a venda.

Cadastre-se em nossa newsletter


O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes. 


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas