Polícia Militar prende homem por furto qualificado e receptação em Jacarezinho

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (17) após ser flagrado com um hidrômetro furtado e fios de telefonia em um bairro de Jacarezinho (Norte Pioneiro). A ação foi feita pela PM (Polícia Militar), que conseguiu recuperar o material subtraído e ainda constatou que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto.





O fato ocorreu por volta do meio-dia, quando um morador de um sítio localizado na estrada de acesso ao evento “Fetexas” percebeu a falta de água em sua propriedade. Ao verificar o hidrômetro, instalado em um imóvel urbano na Rua João Ramalho, no Parque Bela Vista, ele constatou que o equipamento havia sido furtado.

De acordo com o relato, populares informaram que um homem vestindo camiseta amarela, bermuda e blusa verde, carregando um saco de ração laranja, foi visto circulando pelo local momentos antes do furto. Diante das informações, o morador comunicou o fato à central de operações e iniciou buscas pela região.





Nas proximidades da Rua Alcides Soave, no bairro Jardim Maria Angélica, o suspeito foi localizado com as mesmas características descritas. Ao ser abordado, o homem demonstrou nervosismo e tentou se esquivar das perguntas. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas dentro do saco de ração que carregava, a equipe localizou um rolo de fios de telefonia e um hidrômetro. Após a verificação do número de série e lacre, confirmou-se que o equipamento era o mesmo que havia sido furtado.





O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede da Companhia da Polícia Militar para a elaboração do BOU (Boletim de Ocorrência Unificado). Durante a consulta ao sistema, constatou-se que ele também possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Santo Antônio da Platina, referente a prisão civil por pensão alimentícia.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi levado ao hospital local para atestado de integridade física e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.