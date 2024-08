Polícia Militar prende membro de facção criminosa com drogas e arma em Jacarezinho

Calendário do licenciamento de veículos 2024 começa em agosto

O prazo para pagamento do CRLV-e (Certificado de Licenciamento de Veículo) 2024 para carros com placas de final 1 e 2 começa neste mês de agosto. A taxa no valor de R$ 90,94 é única para todos os veículos do Paraná.