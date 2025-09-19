Polícia militar prende três pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Assaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu em flagrante um homem de 18 anos, e duas mulheres, de 22 e 36, pela prática do crime de tráfico de drogas. A captura aconteceu na tarde dessa quinta-feira (18), em Assaí, região de Londrina.





Segundo o delegado da PCPR Felipe Akio, a ação contou com o apoio da equipe de cães farejadores da Polícia Militar e deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão domiciliar em quatro locais investigados por tráfico de drogas.

“Durante as diligências, foram apreendidos um tablete de maconha, pesando cerca de 150 gramas, e 22 gramas de crack, fracionados em 129 pedras já prontas para a venda. Também foram recolhidos quatro aparelhos celulares e dinheiro trocado”, explica.





Os três suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário onde ficarão a disposição da justiça.

Denúncias





A população pode contribuir com informações que levem à captura de foragidos da justiça. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.



