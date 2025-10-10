Pesquisar

Neste domingo

Polícia Militar promove festa gratuita de Dia das Crianças em Londrina

Redação Bonde
10 out 2025 às 12:25

reprodução/5º BPM
A Companhia de Choque da Polícia Militar vai promover uma Festa do Dia das Crianças gratuita, neste domingo (12), das 14h às 18h, na sede do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar). O evento é aberto a todos, mediante inscrição prévia.


O convite da PM promete uma tarde de lazer e diversão para toda a família. A programação inclui brinquedos infláveis, tobogã gigante, futsabão, exposição de viaturas, demonstração do Canil do Choque, além de comidas típicas como pastel, cachorro-quente e algodão-doce.

A entrada será permitida somente mediante cadastro feito em nome da criança no site da Sympla. Cada ingresso dá direito à entrada de uma criança e um adulto acompanhante, e é individual e intransferível.

Segundo a organização, o objetivo é aproximar a comunidade da corporação e proporcionar um dia especial para as crianças de Londrina e região. A sede do 5 ] BPM


Divulgação/5º BPM
Festa Dia das Criancas Polícia militar de Londrina
