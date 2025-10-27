Polícia Militar recupera 29 metros de fios roubados em Londrina

Os policiais do 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar) recuperaram 29 metrios de fiação roubada do Provopar (Programa de Voluntariado Paranaense) no início da madrugada deste domingo (26) no Jardim Nossa Senhora da Paz, mais conhecido como Bratac, na Zona Oeste de Londrina.





Por volta das 1h30, os agentes encontraram dois homens caminhando pelo bairro com uma mochila e um saco plástico preto. Horas antes, o Provopar tinha comunicado um furto de fiação, o que motivou os policiais a abordarem os homens. No primeiro momento, os suspeitos disseram que estavam carregando latinhas de alumínio.

Ao verificar a mochila e o saco, os agentes encontraram encontraram 29 metros de fiação de cobre, sendo que parte dos fios já estava queimado. Os homens também estavam com duas facas de serra. A vítima reconheceu a fiação e os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.





A vítima compareceu na delegacia e também reconheceu as facas, iguais ao do jogo de cozinha do Provopar.

Os suspeitos foram presos.



