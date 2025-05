Polícia prende 180 pessoas em operação de combate à violência contra crianças

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu 180 pessoas entre os dias 30 de abril e 30 de maio em todo o Estado. As capturas aconteceram durante a execução da Operação Caminhos Seguros, uma ação nacional que foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em alusão à campanha Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil.





A PCPR mobilizou equipes nos Nucria (Núcleos de Proteção às Crianças e Adolescentes Vítimas de Crime), nas Delegacias da Mulher, além de outras delegacias em todo o Paraná, sob a coordenação da delegada Luciana Novaes, chefe da Divisão de Polícia Especializada.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para o período da operação, a PCPR reforçou os efetivos policiais dos Nucrias de Londrina, Cascavel, Maringá e Ponta Grossa a fim de intensificar a realização de diligências, a execução de mandados judiciais e demais ações de polícia judiciária.





“A cada ano, a PCPR tem aderido às operações nacionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública em prol da proteção de grupos vulneráveis. Os resultados obtidos têm sido satisfatórios, pois conseguimos retirar de circulação diversos indivíduos investigados ou já condenados por crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Seguiremos firmes no compromisso de promover segurança e proteção desta população”, afirma a delegada.

Publicidade





O esforço resultou na captura de 108 foragidos da justiça por crimes cometidos contra crianças e adolescentes, em especial o estupro de vulnerável. Em Ponta Grossa, os policiais civis prenderam um indivíduo que foi investigado em 2015 e que possuía uma condenação de 23 anos. Em Paranaguá, outro homem foi encaminhado ao sistema penitenciário para dar início ao cumprimento de uma pena de mais de 24 anos.





O trabalho executado envolveu o cumprimento de mandados de pessoas foragidas do Paraná e que se encontravam em outros estados brasileiros. Três pessoas foram presas em Mato Grosso e outras três em São Paulo, Bahia e Santa Catarina. As capturas contaram com o apoio das forças policiais daqueles estados.

Publicidade





Além das prisões por mandados judiciais, a operação também registrou 72 prisões em flagrante por diversos crimes praticados contra o público-alvo da ação. Deste total, 18 autuações foram pelo crime de estupro de vulnerável.





Ainda, 860 boletins de ocorrência foram registrados, 384 inquéritos instaurados e 158 medidas protetivas de urgência foram solicitadas visando aumentar a segurança das vítimas desses crimes. Também foram realizadas oitivas, escutas especializadas e entrega de intimações judiciais.

Publicidade





Ao longo do mês, a PCPR investiu em 97 ações educativas para crianças, adolescentes e adultos. Elas atingiram mais de 11 mil pessoas em todo o estado.





Os policiais estiveram em escolas, universidades, empresas e espaços públicos para levar informação sobre as principais formas de crimes praticados contra o público infantojuvenil e como a polícia judiciária atua para a proteção das vítimas.

Publicidade





Foram ofertadas palestras sobre temas como bullying, abuso sexual de crianças e adolescentes, violência e formas de buscar ajuda. Também foram distribuídos materiais informativos e educativos em eventos e locais públicos, a fim de ampliar o alcance da iniciativa.





A Operação Caminhos Seguros foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal aderiram a ação.





A Operação se estendeu ao longo de todo o mês de maio e teve os objetivos de combater a violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como de buscar a efetiva proteção desse grupo vulnerável.