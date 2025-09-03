Polícia prende cinco homens e apreende quase 9 kg de maconha em Londrina

Cinco homens, com idades entre 18 e 30 anos, foram presos na tarde de terça-feira (2) em uma operação contra o tráfico de drogas no Jardim Novo Amparo (Zona Norte), em Londrina. A ação resultou na apreensão de quase nove quilos de entorpecentes.





Por volta das 15h35, equipes do Choque Canil receberam denúncia anônima e localizaram uma residência utilizada para atividades de tráfico. No imóvel, os policiais flagraram os suspeitos cortando e embalando drogas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Foram apreendidos 8,860 kg de maconha, 450 g de haxixe, R$ 125 em dinheiro, três facas com resquícios de entorpecentes, duas marretas de borracha, diversas embalagens plásticas, três balanças de precisão, quatro celulares e um rádio comunicador.





Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina para os procedimentos legais.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.