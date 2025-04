Polícia prende cinco homens por posse ilegal de arma de fogo no Norte Pioneiro

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em conjunto com a PM (Polícia Militar), prendeu cinco homens em flagrante por posse ilegal de armas de fogo na manhã desta terça-feira (1º), em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.





Conforme o delegado da PCPR Rafael Pereira, a operação visou o cumprimento de mandados de busca domiciliar em alvos suspeitos de manterem armas de fogo ilegalmente na cidade.

As diligências tiveram início após a PCPR receber um ofício do Exército Brasileiro com a lista de pessoas que tiveram o certificado de registro de armas cancelado e, portanto, estariam em posse de armamento de forma irregular.





“Durante a operação, foram apreendidas diversas armas, incluindo uma espingarda calibre 12, três carabinas calibre .22, uma carabina calibre .38, uma pistola 9mm, uma pistola calibre 7,65mm e uma pistola calibre .380”, explica.





Quatro dos homens detidos estavam com armas de uso permitido e, após o pagamento de fiança, responderão em liberdade. Um dos detidos, em posse de uma arma de uso restrito, pagou fiança no valor de R$ 15 mil e também foi liberado para responder ao processo fora da prisão.