Polícia prende dois suspeitos de roubo a uma esfiharia de Arapongas

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de dois suspeitos envolvidos no roubo ao comércio "Wallah Esfiharia", ocorrido na última quarta-feira (22) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). A investigação foi conduzida pelo setor de inteligência da 7ª CIPM, que seguiu em diligências desde a data do crime.





No dia do assalto, equipes da Polícia Militar, ao se deslocarem para atender à ocorrência, sofreram um acidente durante o trajeto, deixando alguns policiais feridos. Apesar do incidente, as forças de segurança mantiveram os esforços para identificar e localizar os envolvidos no crime.





Na manhã desta sexta-feira (24), os investigadores receberam informações de que os suspeitos estariam escondidos em uma residência em Arapongas, onde também estaria a motocicleta utilizada na fuga. No local, a polícia encontrou o veículo sem placa, em condições semelhantes às registradas no dia do roubo.

Um homem foi abordado na residência e confessou ter usado a motocicleta no crime. Com ele, foram encontrados R$ 950, valor apontado como parte do dinheiro roubado. Durante a investigação, outro suspeito foi identificado: um funcionário do estabelecimento assaltado, que teria fornecido informações privilegiadas aos criminosos em troca de uma quantia em dinheiro. Ele também confessou sua participação no esquema.





Ambos os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Arapongas, onde tiveram os autos de prisão em flagrante lavrados. As autoridades seguem com diligências para identificar e capturar outros possíveis envolvidos no roubo.