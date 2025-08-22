Polícia prende duas pessoas investigadas por furto de joias na Zona Sul de Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem, 46, e uma mulher, 55, por diferentes crimes, durante uma ação que investigava um furto qualificado de joias. As capturas aconteceram na manhã desta sexta-feira (22), em Londrina.





Conforme o delegado da PCPR, Mozart Rocha Gonçalves, a mulher trabalhava como colaboradora em uma residência localizada no bairro Bela Suíça e, ao longo dos últimos meses, a vítima percebeu o desaparecimento de diversas joias e bijuterias que estavam guardadas em locais restritos, sem acesso a terceiros. Diante dos fatos, foi registrado boletim de ocorrência e representada judicialmente a medida cautelar.

“Durante o cumprimento da ordem, os agentes localizaram em sua residência parte dos objetos furtados. Conduzida à Delegacia, a investigada confessou o crime e revelou que havia vendido outras joias a um ourives na região central da cidade”, explicou o delegado.



