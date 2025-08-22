Pesquisar

Crime no Bela Suiça

Polícia prende duas pessoas investigadas por furto de joias na Zona Sul de Londrina

Redação Bonde com PCPR
22 ago 2025 às 18:16

Foto: PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem, 46, e uma mulher, 55, por diferentes crimes, durante uma ação que investigava um furto qualificado de joias. As capturas aconteceram na manhã desta sexta-feira (22), em Londrina.


Conforme o delegado da PCPR, Mozart Rocha Gonçalves, a mulher trabalhava como colaboradora em uma residência localizada no bairro Bela Suíça e, ao longo dos últimos meses, a vítima percebeu o desaparecimento de diversas joias e bijuterias que estavam guardadas em locais restritos, sem acesso a terceiros. Diante dos fatos, foi registrado boletim de ocorrência e representada judicialmente a medida cautelar.

“Durante o cumprimento da ordem, os agentes localizaram em sua residência parte dos objetos furtados. Conduzida à Delegacia, a investigada confessou o crime e revelou que havia vendido outras joias a um ourives na região central da cidade”, explicou o delegado.


Foto: PCPR


A equipe de policiais foi até o local, onde localizou um homem, de 46 anos, que admitiu ter adquirido as peças da suspeita. Algumas joias ainda estavam em sua posse, avaliadas em valor superior ao pago, e foram entregues voluntariamente.

As peças foram apreendidas e reconhecidas pela vítima. O comerciante foi conduzido à delegacia e responderá pelo crime de receptação.


O delegado ainda destaca que a atuação possibilitou a recuperação de parte significativa dos objetos furtados, reforçando o compromisso institucional no combate à criminalidade patrimonial.

Ambos os investigados foram encaminhados ao sistema penitenciário.


