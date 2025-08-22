Polícia prende duas pessoas investigadas por furto de joias na Zona Sul de Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem, 46, e uma mulher, 55, por diferentes crimes, durante uma ação que investigava um furto qualificado de joias. As capturas aconteceram na manhã desta sexta-feira (22), em Londrina.
Conforme o delegado da PCPR, Mozart Rocha Gonçalves, a mulher trabalhava como colaboradora em uma residência localizada no bairro Bela Suíça e, ao longo dos últimos meses, a vítima percebeu o desaparecimento de diversas joias e bijuterias que estavam guardadas em locais restritos, sem acesso a terceiros. Diante dos fatos, foi registrado boletim de ocorrência e representada judicialmente a medida cautelar.
“Durante o cumprimento da ordem, os agentes localizaram em sua residência parte dos objetos furtados. Conduzida à Delegacia, a investigada confessou o crime e revelou que havia vendido outras joias a um ourives na região central da cidade”, explicou o delegado.
A equipe de policiais foi até o local, onde localizou um homem, de 46 anos, que admitiu ter adquirido as peças da suspeita. Algumas joias ainda estavam em sua posse, avaliadas em valor superior ao pago, e foram entregues voluntariamente.
As peças foram apreendidas e reconhecidas pela vítima. O comerciante foi conduzido à delegacia e responderá pelo crime de receptação.
O delegado ainda destaca que a atuação possibilitou a recuperação de parte significativa dos objetos furtados, reforçando o compromisso institucional no combate à criminalidade patrimonial.
Ambos os investigados foram encaminhados ao sistema penitenciário.
