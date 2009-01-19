Polícia prende estelionatário que lesou mais de 30

Policiais civis do 9º Distrito prenderam na tarde desta segunda-feira (19) Savério Augusto Cretela, 52 anos, proprietário da loja de revenda de veículos Indy Car, acusado de estelionato e apropriação indébita de veículos. De acordo com o delegado Ronald de Jesus, mais de 30 pessoas foram lesadas com o golpe aplicado por Cretela.

As investigações começaram há dois anos, após o registro de queixas por vítimas. "De acordo com as vítimas, o golpista recebia veículos para venda em consignação, mas vendia ou sumia com os carros, a maioria de luxo, e nunca pagava os proprietários", explicou o delegado à Agência Estadual de Notícias (AEN).

A intenção da polícia, é saber quem são os outros envolvidos no crime, tais como os agentes financeiros, que são suspeitos de autorizar financiamentos de veículos que já estavam comprometidos com outro financiamento.



