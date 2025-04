Polícia prende homem suspeito de homicídio de adolescente em Cornélio Procópio

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem pelo homicídio que vitimou Derick Dalison Raimundo Cunha, e por tentativas de homicídio contra dois adolescentes. A captura aconteceu nesta quarta-feira (12), em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro).





O crime aconteceu com diversos disparos de arma de fogo, no dia 22 de fevereiro deste ano. De acordo com o delegado da PCPR Luciano Purcino, durante as investigações, um homem maior de idade e um adolescente foram capturados em flagrante na data do ocorrido. Posteriormente, no dia 27 de fevereiro, a PCPR apreendeu outro adolescente suspeito de envolvimento no crime. Já nesta quarta-feira (12), mais um maior de idade foi preso, totalizando quatro envolvidos detidos até o momento.

“As investigações apontam que a motivação do crime teria sido por uma rivalidade existente entre grupos criminosos rivais”, explica. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.